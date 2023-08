Skogbrannene i Canada: Flammene nærmer seg by – tusenvis evakueres

Evakueringen av regionens hovedstad Yellowknife er på lang vei den største i år, sier Ken McMullem, sjefen for det canadiske brannvesenet.

Brannen var fredag kun 15 kilometer unna byen. Myndighetene advarer om at kraftig vind fra nord kan presse flammene mot den eneste åpne motorveien.

Titalls flygninger fra byen

Innbyggerne i Yellowknife har fram til fredag ettermiddag før brannen ventes å ramme byen.

Tusenvis flyktet fra området torsdag og kjørte hundrevis av kilometer på den ene åpne motorveien for å komme seg i sikkerhet.

I tillegg dro ti fly med 1500 passasjerer fra flyplassen i Yellowknife torsdag, og ytterligere 22 avganger med 1800 flere er planlagt fredag.

Rekordmange branner i år

– Jeg vil at det skal være klart at byen ikke er i umiddelbar fare, og det er trygge muligheter for å komme seg bort ved å kjøre eller fly, sa Shane Thompson, en minister i regionen, på en pressekonferanse.

– Uten regn er det mulig at brannen sprer seg til utkanten av byen innen helgen.

Brannen er ikke myndighetenes eneste bekymring. Den tykke røyken er også årsaken til at folk bes om å evakuere, sa ordfører Rebecca Alty i Yellowknife torsdag kveld.

I år har Canada hatt rekordmange skogbranner. Mer enn 5700 branner har svidd av over 137.000 kvadratkilometer.

– Ikke lov å øke flypriser

Statsminister Justin Trudeau har hatt et møte med innsatsgruppen som jobber med håndteringen av brannen. Han har bedt myndighetene om å holde alle kommunikasjonskanaler tilgjengelige.

Videre understreker Trudeau at det er nulltoleranse for de som setter opp priser på flybilletter eller viktige varer, for å tjene penger på krisen.

