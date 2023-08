Aktoratet mener Proud Boys-leder må dømmes til 33 års fengsel

Tarrio var ikke selv i Washington da Kongressen ble stormet av avtroppende president Donald Trumps tilhengere 6. januar 2021. Påtalemyndigheten mener imidlertid at han organiserte og styrte medlemmer av den høyreekstreme gruppa som deltok i stormingen.

Motivet var å hindre Kongressen i å godkjenne Joe Bidens valgseier, ifølge kjennelsen fra en domstol i Washington i mai. Slik ville gjerningspersonene forhindre at Trump måtte gå av som president etter at han tapte valget mot Joe Biden i 2020.

Saken mot Tarrio føres av justisdepartementet, som også ber om 33 års fengsel for en av Tarrios medtiltalte.

Proud Boys-forsvarerne framholdt i retten at det verken fantes noen sammensvergelse eller plan om å angripe Kongressen. De malte et bilde av den nyfascistiske gruppa som en uorganisert drikkeklubb hvis medlemmer deltok spontant i opptøyene. Forsvarerne beskriver justisdepartementets påstand om straff som ekstrem og peker på at Trumps uriktige påstander om valgfusk utløste kaoset 6. januar.

Den føderale dommeren Timothy Kelly ventes å forkynne straffen til Tarrio og hans medtiltalte 30. august.

Dersom påtalemyndigheten får medhold, blir straffen den klart strengeste som er avsagt blant de mange rettsprosessene i kjølvannet av angrepet på Kongressen.

