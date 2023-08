USA vil godkjenne at F-16-fly blir sendt til Ukraina

USA har forsikret Danmark og Nederland om at de nødvendige godkjenningene vil bli gitt slik at Ukraina vil kunne motta flyene når opplæringen i bruken er fullført, sier en tjenesteperson torsdag.

Nederland og Danmark leder en koalisjon av elleve Nato-land, blant dem Norge, som har sagt seg villige til å gi slik opplæring. Landene har ennå ikke blitt enige om hvordan denne opplæringen skal foregå.

Ingen land har så langt lovet å forsyne Ukraina med slike fly, men det er kjent at både Nederland, Belgia, Danmark og Norge har faset ut bruken av F-16 og dermed har slike fly å avse.

Sendte brev

USAs utenriksminister Antony Blinken har gitt forsikringen i et brev til sine danske og nederlandske kollegaer og forsikret dem om at forespørslene deres vil bli godkjent, ifølge tjenestepersonen.

– Jeg skriver for å uttrykke USAs fulle støtte til både overføringen av F-16-jagerfly til Ukraina og til opplæring av ukrainske piloter av kvalifiserte instruktører, skriver Blinken i brevet, som Reuters har sett.

Blinken skriver videre at godkjenning av tredjepartsforespørsler, i dette tilfellet fra Ukraina, vil gi det krigsherjede landet mulighet til å dra full nytte av sine nye evner så snart de første pilotene har fått fullført opplæringen.

Gitt opp håpet

USAs president Joe Biden godkjente opplæringen av ukrainske piloter i bruken av F-16-flyene i mai. Ukraina har lenge bedt om å få de vestlige F-16-flyene, men en talsperson for landets flyvåpen sa så sent som torsdag at de hadde gitt opp håpet om å få dem i år.

– Det er helt åpenbart at vi ikke vil bli i stand til å forsvare Ukraina med F-16-fly i høst og vinter, sa talsperson Jurij Ignat.

– Vi hadde store forhåpninger om at disse flyene kunne bli en del av vårt luftforsvar og beskytte oss mot rakett- og droneterroren fra Russland, fortsatte han.

