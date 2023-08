Kristersson sier planlagte terrorangrep mot Sverige er avverget

Torsdag ble trusselnivået hevet til 4, det nest høyeste nivået. Det innebærer at aktører har hensikt og kapasitet til å gjennomføre angrep, og at det dermed er en konkret trussel mot landet.

– Vi vet at planlagte terrorangrep er avverget, sier Kristersson på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Samtidig oppfordrer han – i likhet med sikkerhetspolitiet Säpo – folk til å leve som vanlig, men være årvåkne.

– Jeg forstår at mange svensker er urolige over det nye og høyere trusselnivået. Til alle dere vil jeg si at vi skal leve livet som vanlig, sier statsministeren.

