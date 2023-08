Frankrike holder krisemøte før ventet varmebølge

Sør i landet ble det allerede torsdag målt temperaturer over 37 grader, og i helga ventes ytterligere stigning.

Statsminister Élisabeth Bornes stab bekrefter at tiltak for ulike scenarioer skal koordineres mellom innenriksdepartementet og departementene for helse, transport og jordbruk.

Møtet holdes med fjorårets katastrofer i fire regioner i Frankrike, samt på Korsika, i tankene. Korsika har i år også vært rammet av skogbranner.

