Muslimsk mobb angrep kristne boliger og tente på kirker i Pakistan

Volden i Jaranwala i Punjab startet da noen muslimer påsto de hadde sett en kristen mann som bor i området, rive sider ut av en koran. Han og en venn ble anklaget for å ha slengt koransidene på bakken og for å ha skrevet fornærmelser på noen av dem.

Politimester Rizwan Khan sier lokale muslimer ble opprørt av de påståtte handlingene. Etter hvert samlet det seg en mobb, som angrep flere kirker og boligene til kristne, der de brente møbler og andre gjenstander. Flere i den kristne lokalbefolkningen rømte for å komme seg unna.

[ Raymond i strupen på Høyres forslag: – Ekstremt umoderne ]

Passive politifolk

Videoer og bilder i sosiale medier viser hvordan mobben kaster murstein og tenner på en kirke. En annen video viser angripere som knuser vinduer og tenner på møbler i to andre kirker.

I videoene kan man også se flere politifolk som ser på uten å gripe inn. Etter hvert grep politiet inn og brukte batonger og skjøt i luften. Volden var så omfattende at myndighetene satte inn ekstra politifolk og soldater for å få kontroll. Muslimske ledere bidro også til å spre mobben. Titalls personer ble pågrepet, og politiet sier de gjennomfører razziaer for å finne alle gjerningspersonene.

Presten Khalid Mukhtar sier det er 17 kirker i Jaranwala, og han tror de fleste av dem ble angrepet. Dette er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene.

[ Går mot ordfører-boom for Erna ]

Vil sjekke anklage

Politileder Bilal Mehmood sier til reportere at de også leter etter den kristne mannen som først ble anklaget, for å undersøke om han faktisk har skjendet Koranen.

Anklager om blasfemi er ikke uvanlig i Pakistan. Landets strenge blasfemilover kan gi dødsstraff for den som blir funnet skyldig i å fornærme islam. Selv om myndighetene hittil ikke har henrettet noen for blasfemi, kan anklagen i seg selv utløse opptøyer, lynsjing og drap.

[ Nato-topp nyanserer uttalelse om Ukraina: – Det ble feil ]

[ Rapport: MS kostet det norske samfunn 12 milliarder kroner i fjor ]