Putin ønsker tettere samarbeid med Nord-Korea

– Jeg er sikker på at vi vil fortsette å bygge vårt bilaterale samarbeid på alle områder til nytte for våre to folk, for å styrke stabiliteten og sikkerheten på den koreanske halvøya og i hele Nordøst-Asia, sier Putin.

Utsagnet kom i en gratulasjonsmelding publisert av Kreml i forbindelse med årsdagen for Koreas selvstendighet fra Japan i 1945.

Russland er sammen med Kina Nord-Koreas viktigste støttespiller. Nord-Korea har hele tiden uttrykt støtte til Russlands invasjon av Ukraina.

[ PST: Russisk etterretning har vært til stede på Arendalsuka i ti år ]

[ Japan fordømmer Russlands atomtrusler – 78 år etter Hiroshima-bomben ]