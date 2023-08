Kan ta flere måneder før brannrammede Maui er trygt igjen

Mens innbyggerne på Maui sørger over tapet av slektninger, venner og naboer, advarer myndighetene om at det fortsatt vil være giftige partikler i bakken, luften og vannet i flere måneder.

Brannen førte til at hus, ledninger og biler eksploderte på grunn av varmen. Helsefaren etter brannen kan vare lenge etter at den er slukket, gjennom forurensning i luften og drikkevannet.

Videre sier myndighetene at verken dødstallet eller det miljømessige skadeomfanget er kjent, ei heller omfanget av arbeidet med å gjenreise de rammede områdene.

Myndighetene kritiseres

Rundt hundre mennesker er registrert omkommet, men dødstallet ventes å stige kraftig, og den historiske byen Lahaina ble nærmest utslettet i brannen, som startet tirsdag i forrige uke.

Flere av bygningene som gikk tapt, var fra 1800-tallet da byen ble reist av den daværende kongen av Hawaii, og ødeleggelsene er anslått å koste nesten 60 milliarder kroner.

Overlevende har fortalt at det aldri kom noen advarsler om brannen. Det stilles nå spørsmål om hvor forberedt myndighetene var på en slik hendelse, til tross for at øygruppen er særlig utsatt for naturkatastrofer som tsunamier, jordskjelv og kraftig storm.

Nødvarslingen sviktet

I Hawaiis beredskapsplan for 2022 beskrev delstaten risikoen for at skogbranner rammer mennesker på Hawaii, som lav.

Det ser heller ikke ut til at varslingssirenene som skal advare innbyggerne, har fungert. På grunn av en rekke strømbrudd som følge av skogbrannen var det mange som ikke mottok nødvarsler på telefonen sine.

– Vet du hvordan jeg fikk vite om brannen? Da jeg så det brant på den andre siden av gaten, sier Maui-innbygger Vilma Reed (63).

I tillegg var det lite vann i vannsystemet på øya, skriver New York Times. Midt under slukningsarbeidet ble vanntrykket stadig svakere og var ubrukelig mot flammene, sier brannmannen Keahi Ho til avisen.

Venter på etterforskning

Statsadvokaten på Hawaii har varslet etterforskning av brannen. Hawaii-senator Mazie Hirono vil ikke svare på spørsmål om varslingssirenene ble aktivert før etterforskningen er gjennomført.

– Det finnes ingen unnskyldning for denne brannen, understreker hun overfor CNN og sier videre at myndighetene nå er fokusert på redningsarbeidet og på å lokalisere flere omkomne.

Politiet har bedt om at personer som savner slektninger, avgir DNA slik at identifiseringsprosessen skal gå raskere.

Historisk by brant ned

Mer enn 2700 bygninger, deriblant skoler, tusenvis av hjem og historiske bygg, ble enten skadd eller ødelagt av brannen, viser foreløpige anslag.

Ifølge rådet for forvaltning av historiske kulturminner og -miljøer er det mer enn 60 slike i Lahaina, som ble spesielt hardt rammet. Byen på 13.000 innbyggere har vært et historisk landemerke siden 1962.

– Det var virkelig det politiske sentrum på Hawaii, sier Davianna McGregor, professor emeritus i etniske studier ved Hawaii universitet. Byen var i flere tiår på 1800-tallet Hawaiis hovedstad.

Waiola-kirken, som ble bygget på 1820-tallet og var gravstedet til medlemmer av kongefamilien i det tidligere kongeriket Hawaii, er blant byggene som brant.

– Borte for alltid

Det fryktes også at flammene ødela det meste av den historiske gaten Front Street, der det var flust med butikker, kafeer, barer, restauranter og det som antas å være USAs største banyantre.

Også hotellet Pioneer Inn, som ble bygd i plantasjestil i 1901 da Lahaina var senter for hvalfangsten i Stillehavet, ligger i aske.

Det samme gjelder tinghuset fra 1860 der Hawaiis flagg ble firt for siste gang og USAs heist i 1898, byens eldste hus, Baldwin House, bygd av misjonærer fra New England i 1835, og baren til Mick Fleetwood fra Fleetwood Mac.

– Alle turistområdene, som er Hawaiis historie, er borte. De kan ikke erstattes. Man kan ikke gjenreise en bygning som kun er aske. De kan ikke bygges opp. De er borte for alltid, sier pilot Richard Olden i Air Maui.

Hawaii-urinnvåner Francine Hollinger (66) sier at å se Front Street i aske er som å se et familiemedlem gå bort. Det vil aldri bli det samme igjen, sier hun.

Stor opprydningskostnad

Det er vanskelig å si hva det fulle skadeomfanget av brannen er. Det anslås at gjenoppbyggingsarbeidet vil koste nesten 60 milliarder kroner.

Videre vil anslagsvis 4500 innbyggere trenge et sted å bo etter at hjemmene deres brant opp.

Turistnæringen blir også hardt rammet. Ifølge lokale myndigheter er 80 prosent av Mauis økonomi avhengig av turisme. Tall fra turistetaten på øya viser at 1,5 millioner mennesker besøkte Maui mellom januar og juni i år. Og det er særlig Lahaina som har vært en turistmagnet, skriver CBS News.

Tror kraftledning er brannårsak

Årsaken til brannen er ennå ikke kjent, men orkanen Dora bidro til at brannen spredte seg med kraftige vindkast. Delstatens statsadvokat har varslet etterforskning.

Advokater har imidlertid begynt å sende eksperter til Maui for å se om kraftledningene, som eies av selskapet Hawaiian Electric Industries, kan ha noe med saken å gjøre, melder nyhetsbyrået Bloomberg.

– Alle bevis – videoer, vitneutsagn, brannens bevegelser og det som er igjen av kraftledningene – peker mot at det er Hawaiian Electrics ledninger som er opphavet til brannen som ødela Lahaina, sier advokat Mikal Watts til nyhetsbyrået.

Selskapet har ikke informasjon om hva som forårsaket brannen, men talsperson Darren Pai sier at Hawaiian Electric samarbeider med myndighetene for å få klarhet i hva som skjedde.

Fakta om brannene på Hawaii-øya Maui

Brannene startet natt til tirsdag 8. august.

Rundt hundre mennesker er registrert omkommet, men dødstallet ventes å stige ytterligere.

Brannene på Maui er de dødeligste i USA på over 100 år.

Minst 2700 bygninger i Lahaina er ødelagt i brannene, hvorav flere var historiske landemerker.

Vindkast fra orkanen Dora og tørt klima bidro til at brannene spredte seg.

Det brant flere steder på Maui, i den største byen Lahaina, ved Kihei og Upcountry.

Hawaii har verdens mest omfattende varslingssystem for naturkatastrofer, men varslingssirenene gikk ikke da flammene spredte seg mot bebygde områder.

I flere områder var både strøm- og mobilnettet nede.

Kilder: AP / TT

