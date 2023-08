– Jeg kan foreløpig ikke kommentere om den fengslede gutten er mistenkt for drapet, opplyser påtalemyndigheten i en pressemelding mandag.

15-åringen ble varetektsfengslet av Södertörns tingrett i forrige uke. Den savnede 14-åringen bodde på institusjon da han forsvant i slutten av juli.

Politi og påtalemyndighet har tidligere sagt at de mistenker at flere personer er involvert i saken. 15-åringens forsvarer har sagt at gutten nekter straffskyld for det han anklages for.