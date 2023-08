Reuters: Georgia ligger an til å tiltale Trump

Påtalemyndigheten i Georgia har etterforsket saken i lang tid og ventes å ta ut tiltale denne uken mot en rekke personer.

Mandag melder nyhetsbyrået Reuters med henvisning til rettsdokumenter at ekspresident Trump blir tiltalt. Ekspresidenten blir tilsynelatende tiltalt blant annet for brudd på Rico-loven og sammensvergelse for å begå forfalskning.

Rettsdokumentene ble ifølge Reuters publisert på Fulton fylkes nettsider mandag, men de er nå ikke lenger tilgjengelig.

Det er statsadvokaten i Fulton fylke som har ansvar for saken. Statsadvokatens kontor har ikke kommentert opplysningene.