Gransking av Hunter Biden kaster skygger over farens utsikter til gjenvalg

Fredag ble det klart at statsadvokat David Weiss fra Delaware trår inn i rollen som offentlig oppnevnt spesialetterforsker. Han skal se nærmere på anklagene mot president Joe Bidens sønn, Hunter Biden, om skattejuks og ulovlig besittelse av våpen.

Uansett utfall vil en slik prosess bety overskrifter og oppmerksomhet som kan distrahere presidenten og hans kampanje fra å snakke om kommende reformer og andre saker de vil profilere under valgkampen fram mot valget i 2024, sier framtredende demokrater.

– Dette vil uten tvil ha en betydelige følger for kampanjen for gjenvalg. Biden og hans team vil stadig stå overfor faren for å bli brakt ut av fatning og miste fokus. Hver gang noen blir utspurt av en storjury eller blir stevnet i Hunter Biden-saken, vil pressen stille spørsmål. Biden vil snakke om økonomien, våpenlover og nasjonal sikkerhet. Det vil han nok få mindre mulighet til, sier en erfaren demokrat til Reuters.

Vokse i omfang

Demokratene frykter også at spesialetterforskerens virksomhet vil vokse i omfang underveis.

– Spesialetterforskere finner alltid noe de ikke hadde regnet med på forhånd. Granskingen av tidligere president Bill Clinton startet som er eiendomssak som han og kona Hillary drev med mens han var guvernør, og endte med Monica Lewinsky, sier den samme demokraten.

Biden-kampanjen har fått anledning til å kommentere denne Reuters-saken, men har ikke svart.

Hunter Biden erklærte seg i juli ikke skyldig i anklager om å unndratt skatt på over 800.000 kroner på inntekt fra 2017 og 2018. Det ble heller ikke noe av en tilståelsessak om ulovlig besittelse av våpen under påvirkning av forbudte narkotiske stoffer, et forhold som er straffbart i USA.

Ledende demokrater hadde håpet at en avtale mellom Hunter Biden og David Weiss ville ha latt president Joe Biden legge sønnens problemer bak seg og heller la saken blir behandlet av det republikanske flertallet i Kongressen.

[ Biden kaller Kina er en tikkende bombe ]

Ikke godtatt

Men en føderal dommer satte foten ned og ville ikke godta den avtalen mellom Hunter Biden og påtalemyndigheten som ble lagt framfor ham. Weiss sa etter oppnevnelsen fredag at forhandlingene mellom partene i saken har brutt sammen.

En eventuell rettssak åpner for noe som ikke tidligere har utspilt seg i amerikansk historie: Sønnen av en sittende president blir tiltalt for lovbrudd samtidig som faren driver valgkamp for en ny periode i Det hvite hus. Motstanderen blir høyst sannsynlig Donald Trump, som selv står overfor flere saker i rettsvesenet.

Republikanerne har beskyldt Biden senior for å ha nytt godt av sønnens forretningsvirksomhet i Ukraina og Kina, men noen dokumentasjon om ulovligheter er ennå ikke brakt for dagen. Lederen i Representantenes hus, republikaneren Kevin McCarthy, sa i juli at en riksrettsprosess kan bli startet opp i august.

Halvparten av amerikanerne mener at Hunter Biden ble mildt behandlet av påtalemyndigheten under arbeidet med tilståelsesdommen. Dette viste en måling fra Reuters/ipsos i juni, før avtalen falt i fisk. Men amerikanere flest sa likevel at Hunter Bidens avtale med påtalemyndigheten ikke hadde innvirkning på hvordan de ville forholde seg til president Biden ved neste valg.

[ DeSantis: Selvsagt tapte Trump valget i 2020 ]