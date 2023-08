Polen vil holde folkeavstemning om «tusener av ulovlige migranter»

Statsminister Mateusz Morawiecki kom med utspillet om folkeavstemning i en video som ble publisert i sosiale medier. Det er valg i Polen i oktober, og forslaget tyder på at det regjerende Lov- og rettferdighetspartiet vil bruke innvandring for alt det verdt i valgkampen.

Det gjorde partiet også i 2015, en taktikk som brakte det i regjeringsposisjon.

Polen huser i dag rundt en million ukrainske flyktninger, men de er i all hovedsak hvite og kristne. Polske tjenestemenn har for lengst gjort det klart at muslimer og folk fra andre kulturer blir ansett for å utgjøre en trussel mot Polens kulturelle identitet og sikkerhet.

EUs innenriksministre vedtok i juni en plan om fordeling av ansvaret for migranter som kommer inn i EU uten papirer, blant medlemslandene. Dette spørsmålet har lenge vært blant EUs aller vanskeligste.

Den polske regjeringen vil holde folkeavstemningen samtidig med valget 15. oktober. Morawiecki sa søndag at spørsmålet som blir stilt velgerne, lyder som følger: Støtter du at tusener av ulovlige innvandrere fra Midtøsten og Afrika skal slippes inn i landet i tråd med EU byråkratiske vedtak om tvungen fordeling?

Videobudskapet om folkeavstemning ble fulgt av bilder av brennende biler og gateopptøyer i det vestlige Europa. Partileder Jaroslaw Kaczynski spør så: Vil du at dette skal skje i Polen også? Vil du ikke lenger være herre i eget hus?

[ Tror Trumps team sto bak da uvedkommende fikk tilgang til valgsystemer ]