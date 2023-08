Kina kritiserer taiwansk besøk i USA

Lai er ifølge målinger favoritt til å overta etter Taiwans president Tsai Ing-wen i valget i januar neste år. Han ankom New York natt til søndag norsk tid. Besøket er offisielt en mellomlanding på vei til Sør-Amerika.

Lai kunngjorde selv at han hadde landet i New York. Der skal han «møte venner», sa han, uten å spesifisere. I en kinesisk kunngjøring som kom noen minutter før Lai landet, heter det at det kinesiske utenriksdepartementet tar avstand fra ethvert besøk som separatister fra Taiwan avlegger i USA.

– Lai tviholder på en oppfatning om taiwansk selvstendighet og er en bråkmaker fra ende til annen. Taiwan er en del av Kinas kjerneinteresser, og faktiske forhold har vist igjen og igjen at spenningen i Taiwanstredet skyldes at taiwanske myndigheter lener seg på USA for å søke selvstendighet, heter det.

Fra New York drar Lai videre til Paraguay. Der skal han delta under innsettelsen av Santiago Peña som Paraguays nye president tirsdag. Paraguay er et av svært få land i verden som har formelle bånd til Taiwan.

På vei tilbake til Taiwan går turen via San Francisco. Der skal Laura Rosenberger, lederen for American Institute in Taiwan (AIT) – det statseide instituttet som ivaretar USAs uoffisielle forhold overfor Taiwan og som i praksis fungerer som en amerikansk ambassade på øya – stå klar til å møte ham onsdag. Det opplyste Rosenberger lørdag.

Taiwan er et selvstyrt territorium som myndighetene i Beijing regner som en del av Kina. FN og det store flertallet av verdens land forholder seg til dette «ett Kina-prinsippet».

