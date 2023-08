Fem drept i eksplosjon i Pennsylvania

Det voldsomme eksplosjonen ødela tre bygninger og skadet et titall andre. Lokale myndigheter i byen Plum, vel 30 kilometer øst for Pittsburgh, sier at likene av fire voksne og en tenåring er hentet ut.

Tre personer ble brakt til sykehus av redningsmannskapene. To ble raskt utskrevet, mens tilstanden for den tredje er kritisk. Et stort antall brannmannskaper ble behandlet for mindre skader.

Redningsmannskapene som først kom til stedet, fant folk liggende under bygningsmaterialer og husrester. Ett hus var jevnet med jorda, mens to andre var overtent da mannskapene kom. Nestsjefen for brann- og redningstjenesten i Allegheny fylke, Steve Imbarlina, vil ikke spekulere om brannårsak og sier at etterforskningen kan ta måneder.

Sjefen for Peoples Gas, det regionale gassverket, sier at alle systemer virker som de skal, og at det ikke meldt om trykkfall eller lekkasjer i noen del av det underjordiske ledningsnettet.