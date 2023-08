Det opplyser en talsperson for gruppa lørdag. Ecowas har truet med en militæraksjon for å gjeninnsette landets demokratisk valgte president Mohamed Bazoum. Men gruppa har også understreket at en diplomatisk løsning er å foretrekke.

Så langt har kuppmakerne under ledelse av general Abdourahamane Tiani avvist diplomatiske framstøt fra Ecowas, USA og andre. Det har skapt bekymring for om den kriserammede Sahel-regionen i Vest-Afrika kan stå overfor enda en ødeleggende konflikt.

