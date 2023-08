Presidentkandidat drept i Ecuador – unntakstilstand

Etter drapet har Ecuadors president Guillermo Lasso har erklært 60 dagers unntakstilstand i hele landet.

– Forsvaret mobiliseres i hele landet for å sørge for innbyggernes sikkerhet, fred og ro i landet og demokratiske valg 20. august, sier Lasso i en tale til nasjonen.

Samtidig står landets valgkommisjon fast på at presidentvalget skal holdes 20. august som planlagt.

En av åtte

Villavicencio var blant Ecuadors åtte presidentkandidater. Han ble drept på et valgkamparrangement onsdag kveld lokal tid.

Videoer i sosiale medier viste folk som søker ly og roper på arrangementet i hovedstaden Quito idet man kan høre lyden av skudd.

Villavicencio var på vei inn i en bil etter arrangementet da han ble skutt. Ifølge avisen El Pais ble det avfyrt tre skudd mot hodet hans.

Flere andre som befant seg nær Villavicencio, ble truffet av splinter og sendt til sykehus.

Politiet melder natt til torsdag om at seks personer er pågrepet, mens én mistenkt døde av skader han fikk i en skuddveksling med politiet.

– Skal ta de skyldige

President Guillermo Lasso, som ikke stiller til gjenvalg, sa før den mistenkte ble skutt og drept at den eller de som sto bak drapet, skal stilles til ansvar.

– Jeg vil forsikre dere om at denne kriminelle handlingen ikke skal gå ustraffet hen. Organisert kriminalitet har gått for langt, men hele lovens tyngde skal ta hånd om dem, uttalte Lasso, som innkalte landets sikkerhetstopper til hastemøte.

Villavicencio var medlem i nasjonalforsamlingen fram til mai i år og stilte som en av de til sammen åtte kandidatene til presidentvalget som skal holdes om halvannen uke.

Korrupsjonskamp

Villavicencio hadde en oppslutning på rundt 7,5 prosent på de siste meningsmålingene, noe som plasserte ham på en femteplass blant de åtte kandidatene.

Han var 59 år gammel og tidligere fagforeningsmedlem i det statlige oljeselskapet Petroecuador. Senere ble han journalist, før han valgte en politisk karriere. I valgkampen fokuserte han blant annet på korrupsjonsbekjempelse.

Villavicencio var åpen kritiker av daværende president Rafael Correa, som styrte landet fra 2007 til 2017, og han ble dømt til 18 måneders fengsel for ærekrenkelser mot Correa. Villavicencio flyktet til et urfolksområde i Ecuadors del av Amazonas og ble senere innvilget asyl i Peru.

I 2017 ble Villavicencio valgt inn i nasjonalforsamlingen, der han satt til mai i år. Som folkevalgt ble han kritisert av opposisjonspolitikere for å hindre riksrettssaken mot Lasso tidligere i år.

De folkevalgte innledet riksrettsprosessen mot Lasso fordi han angivelig tolererte korrupsjon i statseide bedrifter. Det ble også holdt en riksrettssak mot Lasso i fjor sommer, der han ikke ble felt.

Nyvalg

Den 67 år gamle konservative Lasso styrer for tiden ved dekret etter at han i mai oppløste nasjonalforsamlingen. Det er duket for nyvalg på både president og nasjonalforsamling 20. august.

Lasso var ventet å stille til gjenvalg, men oppslutningen om ham var nede på 10 prosent på meningsmålingene, og i juni erklærte han at han ikke stiller til gjenvalg.

I valget vil opposisjonen på venstresiden under ledelse av tidligere president Rafael Correa kunne gjøre det bra, har eksperter uttalt. Correa oppholder seg i Belgia etter at han flyktet utenlands for å unngå en åtte år lang fengselsstraff for korrupsjon.

