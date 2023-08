E6 og havner stengt ved Göteborg på grunn av Hans

I Göteborg har Göta elv gått over sine bredder og blant annet oversvømt fiskehavnen, skriver Aftonbladet. Lasteterminalen APM har sett seg nødt til å stanse arbeidet med tomkonteinere på grunn av kraftig vind.

– Det er full stans for sjåfører som skal hente tomme konteinere. Vi holdt på en stund, men måtte stenge på grunn av været. Vi beklager dette, men det er sikkerhetshensyn som gjør at vi stenger midlertidig, sier Victor Gustafsson i APM Terminals til Göteborgs-Posten.

Stengte veier

Rett sør for den svenske storbyen er to felt stengt på E6 på grunn av oversvømmelser, noe som skaper problemer for trafikken.

Tidligere på dagen måtte Åre i Jämtland stenge alle veier i kommunen fordi oversvømmelser i Susabäcken dro med seg grus og jord. Tidlig på ettermiddagen var faren over, men folk ble bedt om å holde seg unna området ved elven, i tilfelle vannet hadde svekket grunnen.

– Nord i Värmland er det også problemer med fremkommeligheten på riksvei 62. Store vannmengder gjør at veien ikke er farbar, sier innsatsleder Anders Markus ved redningstjenesten i Karlstad tirsdag morgen.

Rødt varsel

Jernbanen er stengt sør for Rättvik i Dalarna, og i Rättvik har det vært flere oversvømmelser og leirskred.

Mandagens avsporing nær Hudiksvall, der vannet hadde gravd ut grunnen under skinnene, påvirker togtrafikken nordover fra Gävle. Først i slutten av uken regner man med normal trafikk på strekningen.

Sveriges meteorologiske institutt (SMHI) har utstedt rødt farevarsel for vannføring i fem fylker. Varslene, som gjelder for tirsdag og onsdag, omfatter Västra Götaland, Halland, Värmland, Örebro og de vestre delene av Kronoberg. Rødt farevarsel indikerer at regnet kan føre til «ekstremt høy vannføring i bekker og grøfter».

