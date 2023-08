Flomkatastrofe i flere europeiske land

I Slovenia er oversvømmelse de verste på over 30 år. Statsminister Robert Golab regner med at vannmassene har ført til skader for over 5,5 milliarder kroner, og de ber EU og Nato om hjelp.

Mandag kunngjorde Tysklands statsminister Olav Scholz at de kommer Slovenia til unnsetning med hjelpemannskaper og nær 8 millioner kroner i nødhjelp.

– Vi ser med forferdelse på den fryktelige flomkatastrofen i Slovenia og Østerrike. Våre tanker går til ofrene, pårørende og alle som har mistet hjemmene sine.

Seks personer er døde som følge av uværet, inkludert to som ble truffet av lynet på fjelltur.

Elvene Sava, Drava og Mura har gått over sine bredder, og i Slovenia rapporteres det om hundrevis av jordras. I både Slovenia, Østerrike og Kroatia er det imidlertid ventet at uværet skal avta de kommende dagene.

