– De har også flyttet masse teknologi ut, sier Dimitrios Karabalis, lederen for observatørstyrken, til nyhetsbyrået DPA mandag.

Det er nå 15 år siden det brøt ut en kortvarig krig mellom Russland og Georgia som endte med at Russland sikret seg kontroll over de to utbryterregionene.

Krigen brøt ut etter at georgiske styrker forsøkte å ta kontroll over Sør-Ossetia, og Russland sendte soldater over grensen og okkuperte både Sør-Ossetia og Abkhasia.

Selv om antall russiske soldater er redusert, ser Karabalis ingen tegn til at Russland og Georgia er nærmere en løsning på konflikten.

[ Kommentar: For mange er Donald Trump fortsatt den ufeilbarlige og «Guds utvalgte» ]