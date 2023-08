Trump leder for tiden an i nominasjonskampen for å bli Republikanernes presidentkandidat i 2024, men meningsmålingen antyder at de kommende rettssakene kan stikke kjepper i hjulene for ham.

I meningsmålingen, som ble gjennomført før Trump møtte i retten i forbindelse med den seneste tiltalen mot ham torsdag, ble det stilt spørsmål om respondentene ville stemme på Trump dersom han blir dømt for en forbrytelse av en jury.

Blant republikanerne svarte 45 prosent at de ikke ville stemme på ham, mens 35 prosent sa de ville. De resterende sa de ikke viste. På spørsmål om de ville stemt på ham dersom han for tiden satt i fengsel, svarte 52 prosent nei, mens 28 prosent sa ja.

Meningsmålingen ble utført over to dager over hele USA og samlet inn svar fra 1006 amerikanske voksne. Feilmarginen er på 4 prosent.

[ Russisk kynisme ]