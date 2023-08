Andrew Tate løslatt fra husarrest i Romania

Den britisk-amerikanske 36-åringen anket beslutningen om husarrest og vant altså fram. Han skal fortsatt være underlagt rettslig kontroll, selv om husarresten oppheves.

Tate er tiltalt for voldtekt, menneskesmugling og for å ha dannet et kriminelt forbund i den hensikt å utnytte kvinner seksuelt.

Influenseren, som har nesten 7 millioner følgere på X/Twitter, er kjent for kvinnefiendtlige synspunkter og hatytringer.

Han ble pågrepet i nærheten av den rumenske hovedstaden Bucuresti i slutten av desember sammen med broren Tristan. To rumenske kvinner er også tiltalt i samme sak. Alle fire har avvist anklagene som rettes mot dem.

