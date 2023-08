Trump langer ut mot tiltalen og Demokratene før torsdagens rettsmøte

Rettsmøtet begynner klokka 22 norsk tid og blir holdt ikke langt fra kongressbygningen som Trump-tilhengere stormet 6. januar for to år siden.

Det er ventet at Trump må gjennomgå det som er standard prosedyre ved rettssaker: Han blir tatt i forvaring av politiet i salen, får framføre sin korte erklæring om skyld foran dommeren. Deretter blir han løslatt.

Tiltalebeslutningen som onsdag ble fremmet av spesialetterforsker Jack Smith, går ut på at Trump i dagene etter valget gjorde seg skyldig i fire lovovertredelser i sine bestrebelser på å få underkjent valget av Joe Biden.

To saker er av føderal karakter og blir etterforsket av Smith, mens to behandles på delstatsnivå.

Den tidligere republikanske presidenten er den eneste som er tiltalt i saken, selv om påtalemyndigheten også omtaler seks medkonspiratører. De fleste av dem er advokater, som ifølge påtalemyndigheten spilte viktige roller i planen om å skaffe Trump nok valgmenn til at visepresident Mike Pence kunne overtales til å omstøte valget og erklære Trump som vinner.

Et viktig punkt for Smith er påstanden om en liste med falske valgmenn fra sju viktige delstater som kunne snudd resultatet, om bare valgmennene hadde stemt på Trump.

I et innlegg på det sosiale mediet Truth Social torsdag anklager Trump Demokratene for å bruke rettssystemet som et våpen mot ham.

– Demokratene ønsker ikke å stille mot meg. Det er derfor de driver med denne voldsomme bevæpningen av «rettssystemet».