Politibetjenter som jobbet under kongresstormingen, har ankommet retten i Washington

Daniel Hodges og Aquilino Gonnell ble skadd under opptøyene for to år siden, mens Harry Dunn har uttalt at han måtte flykte fra voldelige demonstranter.

– Alt jeg har ønsket fra dag én, er ansvarlighet, sa Dunn i en uttalelse kort tid før han gikk inn i rettslokalene.

Trump er tiltalt for å ha forsøkt å underkjenne valget i 2020 med ulovlige midler. Hans gjentatte tirader om valget var «stjålet» fra ham, kulminerte i at Trump-tilhengere stormet kongressbygningen.

Også Trump har ankommet rettslokalet, der tiltalebeslutningen skal leses opp og Trump skal framføre sin erklæring om skyld.

