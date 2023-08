Polen mener Wagnergruppen vil destabilisere Natos østflanke

Et ukjent antall Wagnersoldater har begynt å trene sammen med enheter fra den belarusiske hæren. Som svar har Polen startet forflyttingen av rundt tusen soldater til områder nærmere grensen mot Belarus.

Tidligere i uken beskyldte polske myndigheter Belarus for å ha krenket polsk luftrom med militærhelikoptre.

– Vi må være innstilt på at antall provokasjoner vil øke. Wagnergruppens soldater er ekstremt farlige, og de er blitt flyttet til østflanken for å destabilisere den, sa den polske statsministeren etter at møte med Litauens president Gitanas Nauseda øst i Polen.

De to møttes ved Suwalki-korridoren, et sparsomt befolket, men strategisk viktig område. Korridoren ligger der avstanden mellom den russiske eksklaven Kaliningrad og grensen til Belarus er på sitt korteste. Dette er den delen av Polen som forbinder landet med de baltiske Nato- og EU-landene.

Nauseda sa at antallet Wagnersoldater i Belarus kan være høyere enn 4000. Han presiserte at situasjonen ikke bare kan møtes på nasjonalt nivå. Landene i regionen må drøfte hva de kan gjøre sammen, dersom situasjonen blir ytterligere komplisert. Stenging av grensen mot Belarus kan være et tiltak, sa den litauiske presidenten.

Han mener at Polen, Litauen og Lativa må samordne sine reaksjoner på det som skjer.

Belarus lot president Vladimir Putins styrker angripe Ukraina fra belarusisk område, men belarusiske styrker er ikke satt inn i kampene i Ukraina.

