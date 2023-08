Nord-Korea har svart på forespørsler om amerikansk soldat som krysset grensen

Den USA-ledede styrken som overvåker våpenhvilen mellom nord og sør, sier at FN har fått en respons fra militærledelsen i nord.

– Men for ikke å blande oss inn i arbeidet med å få ham hjem, vil vi ikke gi noen detaljer på dette tidspunkt, heter det i en uttalelse fra amerikansk side.

Etter et fylleslagsmål på en bar, pågripelse etter anklage om mishandling og et to måneders opphold i sørkoreansk fengsel skulle den 23 år gamle Travis King sendes hjem til USA.

Men på en eller annen måte kom han seg unna, øyensynlig ute på flyplassen. Han sluttet seg til en guidet tur ved den demilitariserte sonen, der han bykset over grensemarkeringen og forsvant på nordlig side.

USA har ingen diplomatiske forbindelser med Nord-Korea. Sverige har derimot ambassade i Pyongyang og har fungert som kontakt mellom regjeringen i Washington og det nordkoreanske regimet. Det har også skjedd ved tidligere anledninger.

