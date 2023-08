Putin skal besøke Tyrkia, melder det tyrkiske presidentkontoret

Ifølge en uttalelse har Erdogan sagt til Putin at han vil fortsette innsatsen med å få på plass kornavtalen igjen, skriver Reuters. Det er foreløpig ikke kjent når besøket vil finne sted.

For en uke siden sa Putins utenrikspolitiske rådgiver Jurij Usjakov at den russiske presidenten planla et besøk til Tyrkia. Heller ikke Usjakov sa noe om tidspunktet for besøket.

Tyrkia var sammen med FN med på å forhandle fram avtalen som fram til forrige måned sikret trygg eksport av ukrainsk korn via Svartehavet. Eksporten gikk på skip gjennom Bosporosstredet, og Tyrkia var vert for koordinerings- og inspeksjonssenter i tråd med avtalen.

Avtalen ble inngått i fjor og ble forlenget flere ganger. Den utløp 17. juli i år etter at Russland nektet å gå med på videre forlenging med mindre flere krav fra landet ble oppfylt. Etter at avtalen gikk ut har Russland trappet opp angrep på havner og infrastruktur knyttet til korneksport. Ukraina er en stor eksportør og sentral leverandør til verdensmarkedet.

Samtidig ble det kjent at Putin er invitert på besøk til Kinas president Xi Jinping i oktober. Xi besøkte Moskva i mars.

