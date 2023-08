Mannen som sto bak synagogeangrepet i Pittsburgh i 2018, er dømt til døden

Under rettssaken, som startet 30. mai, har flere av de overlevende vitnet.

Det er også lagt fram bevis for at Robert Bowers, som sto bak angrepet, hadde antisemittiske holdninger. Blant annet har han kommet med hatefulle ytringer mot jøder på en nettside knyttet til ytre høyre.

Forsvarerne hans har argumentert for at det vil være et brudd på menneskerettighetene å dømme ham til døden, ettersom de mener han er mentalt syk og lider av schizofreni.

