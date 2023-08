Hellas tilbyr gratis ferie til skogbrannrammede turister

Intense flammene slukte krattskogen i rekordfart og la hjem, spisesteder og hoteller i aske. Tusener av turister ble tvunget til å evakuere.

Turisme er den største næringen i gresk økonomi, og Rhodos er en internasjonal feriemagnet og den niende største øya øst i Middelhavet. Skogbrannene brøt ut 18. juli midt inne på øya og spredte seg til kysten i øst og sør, områder med mange bade- og turistanlegg.

Over 20.000 turister og lokale til tvunget til å flykte fra hjem og hoteller. Greske myndigheter gjennomførte den største evakueringen noensinne.

Den greske statsminister Kyriakos Mitsotakis sa onsdag til den britiske kanalen ITV at skogbrannene berørte 15 prosent av landområdet på Rhodos, men at situasjonen nå er tilbake til det normale. Mitsotakis innrømmet at hendelsen kunne ha vært ganske så besværlig for de besøkende.

– For alle som fikk ferien avkortet som følge av brannene, vil regjeringen i samarbeid med lokale myndigheter tilby en uke gratis ferie, neste vår eller høst. Slik kan vi sikre at turistene kommer tilbake til Rhodos og nyter øyas naturlige skjønnhet, sa statsministeren.

Mitsotakis la til at skogbranner ikke er uvanlige i Middelhavet, men at endringer i klimaet hadde gjort brannene i år mer intense. Greske myndigheter opplyste at 45 bygninger er blitt skadd under brannene.

