«Euphoria»-skuespiller (25) er død

Dødsfallet ble meldt av CNN og andre medier sent mandag kveld norsk tid. Skuespilleren mistet faren sin forrige uke, og tok dette svært hardt.

– Det er med det tyngste hjerte vi i dag har måttet ta farvel med et utrolig menneske. Som artist, venn, bror og sønn var Angus spesiell for oss alle på så mange måter. Den eneste trøsten vi har, er at Angus nå er gjenforent med sin far og beste venn, skriver familien i en uttalelse.

De skiver at 25-åringen var åpen om sine psykiske problemer. Nå håper de hans bortgang kan være en påminnelse for andre om at de ikke trenger å kjempe i ensomhet.

– Vi håper verden husker ham for hans humor, latter og kjærlighet for alle rundt seg, skriver familien.

Cloud hadde en av hovedrollene som narkolangeren Fezco «Fez» O'Neill i sesong en og to av den populære TV-serien «Euphoria» på HBO. Han har også hatt filmroller, og har roller i tre foreløpig uutgitte filmer, ifølge Wikipedia.

[ Et svik mot en hel bevegelse ]