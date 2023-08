87-åring slåss med innbruddstyv. Like etter serverte hun tyven middag

Det var i byen Brunswick i Maine at 87-åringen Marjorie Perkins nylig ble en del av et usannsynlig møte med sin egen innbruddstyv, skriver nyhetssiden The Guardian.

Klokken to på natten 26. juli ble Perkins vekket av en 17 år gammel innbruddstyv.

– Jeg skal kutte deg, sa tenåringen angivelig til Perkins, ifølge nyhetssiden The Brunswick Times Record.

Tenåringsgutten og Perkins skal så ha slåss, fram til gutten ble sliten. Deretter gikk han til kjøkkenet hvor han innrømmet til Perkins at han var utrolig sulten, og ikke hadde spist noe på en stund, skriver nettstedet.

– Du må ut, og du må få hjelp, skal Perkins ha sagt til gutten. Like etter skal hun ha gitt mat til tenåringsgutten, som verken hadde sko eller bukse på seg, ifølge The Guardian.

87-åringen ringte politiet mens 17-åringen spiste. Han ble arrestert kort tid etterpå et stykke bortenfor Perkins’ hus. Ifølge nyhetssiden er han siktet for innbrudd, kriminelle trusler og overfall.

Perkins fortalte the Times Record at hun håper gutten får hjelp til å få livet på stell igjen.

– Han gjorde en veldig god jobb når han klippet gresset mitt for ti år siden, sa hun til nyhetssiden.

Hendelsen føyer seg inn i rekken av flere oppsiktsvekkende historier som har kommet ut av det amerikanske strafferettssystemet den siste tiden.

Dagsavisen har tidligere skrevet om en kidnappet tenåring som ble reddet av forbipasserende etter hun holdt opp en lapp med ordene «Help Me!» (hjelp meg!) i en parkert bil sør i California.

