Sverige varsler skjerpet grensekontroll etter økt trusselbilde

Saken oppdateres

Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressekonferanse tirsdag.

– Personer med veldig svak kobling til Sverige skal ikke kunne komme til Sverige for å begå forbrytelser, sa Kristersson.

Han sier også at det er et sammensatt sikkerhetsbilde rundt Sverige, og at regjeringen jobber på bred front.

Bakgrunnen for beslutningen er en rekke koranbrenninger i både Sverige og Danmark. Det har blant annet ført til omfattende protester fra en rekke muslimske land.

– Det finnes aktører som vil oss vondt, og som sprer et bilde av Sverige som er farlig. I tillegg kommer det russiske narrativet om Sverige, sa Kristersson på pressekonferansen.

Det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, sier at trusselbildet i Sverige har endret seg. Sverige har gått fra være et legitimt mål for terrortrusler, til å bli et prioritert mål.