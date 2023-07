Organisasjoner ber italienske myndigheter om å trappe opp bestrebelsene på å sikre den historiske byen og lagunen den ligger i.

I sin anbefaling sier Unesco at Venezia står i fare for å bli påført uopprettelige skader fra klimaendringer og masseturisme. Anbefalingen vil bli behandlet og eventuelt vedtatt på møtet i Unescos komité for verdensarven i Saudi-Arabia i september.

[ – Tidligere har klimasaken vært et verdispørsmål ]