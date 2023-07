Militærkuppet i Niger kan få følger for EUs tiltak mot migranter

– Uten Niger vil denne strategien kollapse, sier Ulf Lässing.

Han er sjef for Sahel-programmet ved Konrad Adenauer-stiftelsen i Tyskland. Stiftelsen er en politiske tankesmie som opptrer selvstendig, men som har nære bånd til den konservative opposisjonspartiet CDU.

Lässing mener at inngåtte avtaler vil falle i fisk dersom kuppmakerne ikke viderefører samarbeidet med EU og land i Europa. Fredag utpekte lederen for presidentens spesielle vaktstyrke, general Omar Tchiani, seg som sjef for nasjonalrådet og dermed Nigers nye leder.

Rett etter maktovertakelsen satte kuppmakerne landets grunnlov til side og oppløste alle institusjoner som er nedfelt i grunnloven. Den nye presidenten skal ha begynt arbeidet med å sette sammen en ny regjering.

Sahel-regionen, der Niger ligger geografisk plassert, er preget av uro i store naboland som Sudan og Mali. Niger er et viktig transittland for migranter som kommer fra områdene sør for Sahara, og som forsøker å flykte fra krig og fattigdom ved å ta seg til Europa, som oftest via Middelhavet.

[ Kjetil Staalesen: Du kjører rundt i en bil som koster mye mer enn det du opplever at du betaler ]