Kuppmakerne i Niger hevder naboland planlegger invasjon

Ecowas har innkalt til krisemøte i forbindelse med at en militærjunta kuppet makten i landet for få dager siden. Det finner sted i Nigerias hovedstad Abuja søndag.

I forkant av møtet hevder kuppmakerne at vestafrikanske ledere vil bruke møtet til å utarbeide en plan om å rykke inn i Nigers hovedstad Niamy.

De hevder også at planen utarbeides i samarbeid med afrikanske land som ikke er medlemmer av Ecowas, samt enkelte vestlige land.

Protester ved ambassade

Søndag ble det igjen meldt om store demonstrasjoner til støtte for kuppmakerne i Nigers hovedstad.

Tusenvis samlet seg utenfor Frankrikes ambassade der de rev av et skilt med der det stor «Frankrikes ambassade i Niger», og erstattet det med flagg fra Niger og Russland. Andre ropte «lenge leve Russland» og «lenge leve Putin». Enkelte forsøkte også å trenge seg inn i bygningen.

Kuppmakerne sier de har avsatt president Mohamed Bazoum, som ble valgt i det som var Nigers første fredelige og demokratiske maktovertakelse siden landet ble uavhengig fra kolonimakten Frankrike. Kuppmakerne mener han ikke har gjort nok for å redde landet fra ytterliggående islamistiske opprørere.

– Uforståelig

Men enkelte analytikere og nigerere mener at dette kun er et påskudd for å ta makten, og at konflikten handler mer om interne maktkamper enn å beskytte landet.

– Alle lurer på hvorfor dette kuppet kom? For ingen forventet det. Vi kunne ikke forvente et kupp fordi det er ingen sosial, politisk eller sikkerhetsmessig situasjon som rettferdiggjør at militæret tar makten, sier professor Amad Hassane Boubacar, som underviser på Universitetet i Niamey.

Både EU og Frankrike har innstilt alt sikkerhetssamarbeid med og bistand til Niger.

Den afrikanske union har gitt juntaen drøyt to uker på å levere makten fra seg og tilbake til landets president.

