Zelenskyj sier han har besøkt fronten i Bakhmut

I en melding på Telegram oppgir presidenten at han reiste til «framskutte stillinger» ved fronten for å gratulere og rose soldatene for deres styrke og heltemodige innsats.

Ukraina innledet i juni en lenge varslet motoffensiv mot russiske okkupasjonsstyrker etter å ha opparbeidet seg lagre med vestlige våpen og forsterket militæret ved fronten.

Ukrainske ledere har erkjent at kampene er vanskelige og bedt USA og andre land om å gi mer langtrekkende våpen og artilleri.

Ifølge myndighetene beveger ukrainske soldater seg langsomt mot byen Bakhmut, som russiske styrker tok kontroll over i mai etter et blodig slag som ble innledet i fjor sommer.

