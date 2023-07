Omni: Ungarsk avstemning om svensk Nato-medlemskap mandag

Punktet er en ekstraoppføring, skriver det svenske nyhetsnettstedet Omni, gjengitt av NRK.

Det kommer etter at nasjonalforsamlingens president László Kövér har bedt om det. Starttidspunktet er 13.00, og en eventuell debatt er begrenset til 80 minutter.

Ungarn har siden Nato-toppmøtet i begynnelsen av juli opplyst at landet kommer til å si ja til et svensk Nato-medlemskap.

Også Tyrkia ga under møtet i Vilnius grønt lys til svensk Nato-medlemskap, men det er den tyrkiske nasjonalforsamlingen som har siste ord i saken. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa samtidig han forventer at Sverige tar konkrete skritt mot terrorisme mot at Tyrkia ratifiserer Nato-søknaden.

Nasjonalforsamlingen i Ankara har sommerferie fram til oktober.

Det mangler kun ratifisering fra de to landene før Sverige kan bli fullverdig Nato-medlem.

[ Norge planlegger for ny Nato-venn: – Vi kan regne med støtte fra Sverige ]