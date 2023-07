Putin hevder han tar fredsforslag fra afrikanske ledere på alvor

Den russiske presidenten kom med uttalelsen fredag under et toppmøte mellom Russland og afrikanske land i St. Petersburg. De afrikanske lederne presenterte sitt fredsinitiativ til både Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i juni.

Foreløpig har ingen av sidene gitt særlig respons. Den ukrainske presidenten har avvist tanken på en våpenhvile som gir Russland kontroll over nær en femdel av deres landområde, og gir russiske styrker tid til å omgruppere seg.

Både ukrainsk og russisk korn anses å ha stor betydning for å hindre sult i Afrika. Russland har tidligere blitt anklaget for å ha holdt tilbake store mengder hvete og mais for å sikre prisstigning på verdensmarkedet.

Torsdag lovet Putin gratis korn de neste månedene til Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Den sentralafrikanske republikk og Eritrea. Fredag hevdet han at Russland også øker annen mateksport til Afrika.

Putin sa også fredag at Russland ønsker å tilby gratis våpen til enkelte afrikanske land, i bytte mot tettere samarbeid med landenes militære, politi og sikkerhetstjenester.

Toppmøtet i St. Petersburg er det andre i sitt slag og kommer på et tidspunkt da det er viktig for Russland å holde på gamle allierte, men også skaffe seg nye. Ifølge Kreml er 49 av 54 afrikanske land representert på møtet. 17 av landene har sendt sin øverste leder.

