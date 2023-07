Afrikanske land støtter kamp mot «russofobi» – ber om våpenhvile

Partene skal motsette seg all diskriminering og intoleranse, inkludert «aggressiv nasjonalisme, nynazisme, nyfascisme, afrofobi og russofobi», heter det i slutterklæringen fra det russisk-afrikanske toppmøtet i St. Petersburg fredag.

Der ble Russland og flere afrikanske land også enige om å samarbeide for å fullføre «avkoloniseringen av Afrika». Blant annet ved å kreve kompensasjon for økonomiske og humanitære skader påført afrikanske land som et resultat av kolonialisme.

Landene vil blant annet framlegge ytterligere krav om tilbakeføring av kulturelle gjenstander som ble tatt som følge av «kolonial plyndring». Afrikanske land har en rekke ganger tidligere krevd at Storbritannia og andre tidligere kolonimakter må gi tilbake kulturskatter som de tok fra sine kolonier.

Ber om våpenhvile i Ukraina

Lederen for Den afrikanske union (AU), Azali Assoumani, mener Ukraina må overtales til å diskutere en mulig våpenhvile.

Under avslutningen av det russisk-afrikanske toppmøtet i St. Petersburg fredag hevdet Assoumani at Russland er åpen for forhandlinger.

«Den andre siden» må nå overtales, la han til.

Russlands president Vladimir Putin har lovet gratis korn til flere afrikanske land, men Assoumani sier dette ikke er nok. En våpenhvile er derfor nødvendig, mener han.

Flere afrikanske land er avhengige av import av korn fra Ukraina og Russland. Putin trakk seg nylig fra avtalen som sikret fortsatt eksport av ukrainsk korn over Svartehavet.

