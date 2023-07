Renten i eurosonen heves til høyeste nivå siden 2001

Rentehevingen er nødvendig for å sikre at prisveksten går tilbake til det langsiktige målet med et inflasjonsnivå på 2 prosent. Også de andre nøkkelrentesatsene økes med et kvart prosentpoeng.

– Utviklingen siden forrige rentemøte støtter forventningen om at inflasjonen vil falle videre utover året, men vil holde seg over målet i lengre tid, heter det i beslutningen.

3,75 prosent er den høyeste styringsrenten i eurosonen siden mai 2001.

I forrige måned varslet sentralbanksjef Christine Lagarde at høye renter fortsatt er nødvendig for å dempe prisveksten i eurolandene. Inflasjonen har vært mer vedvarende enn antatt.

– Vi kan ikke vakle, og vi kan ikke erklære seier ennå, sa Lagarde.

20 av EUs medlemsland bruker fellesvalutaen.

Det siste året er renten økt i flere omganger fra minus 0,5 prosent – dette er det største hoppet på så kort tid siden euroen ble introdusert i 1999.

Onsdag hevet sentralbanken i USA også renta med 0,25 prosentpoeng, og den ligger nå her i intervallet 5,25 til 5,5 prosent. Dette er høyeste nivå i USA siden 2001.

