– Det var da jeg leste Dagsavisens historie om Odd Ivar Seth, som for egne penger kjøpte en SUV, og kjørte den ned til Ukraina, at jeg bestemte meg for å gjøre mer enn å tale Russland midt imot, og bidra med mer enn bare snakk, sier Tore Wilken Nitter Walaker til Dagsavisen.

Demonstasjon

– Jeg har deltatt på demonstrasjoner foran Stortinget, ved den russiske ambassaden, og jeg har oppfordret norske politikere til å gjøre mer for ukrainerne, sier han.

Mandag var han også med på en demonstrasjon mot Russlands krig i Ukraina, i Montenegros gamle hovedstad, Cetinje, hvor han er på ferie.

Walaker tok kontakt med undertegnende, for å få kontakt med Odd Ivar Seth, og de to hadde en lang prat om hvordan Walakers idé kunne gjennomføres.

Mens Odd Ivar Seth kjøpte bilen for egne penger, bestemte Walaker seg for å opprette en spleis for å samle inn penger.

– Jeg opprettet spleisen samme dag som jeg tok kontakt med deg og Odd Ivar Seth. Samme dag dro jeg på ferie, hvor jeg fortsatt er. Og jeg har brukt hver dag i ferien til å jobbe med innsamlingen, sier Tore Wilken Nitter Walaker, som sitter i Bydelsutvalget i Bydel Frogner for Frogner Venstre.

– Etter 14 dager var det samlet inn nok penger, både fra små og store bidragsytere til å kjøpe en bil, sier han.

Han saumfarte Finn-annonser, og i Trondheim fant han en 2004 Toyota Hi Lux, som tilfredsstiller de kravene ukrainerne setter.

Største bidragsyter

I Trondheim var selgeren, Geir Olav Sæther, villig til å senke den opprinnelige prisen på 75.000 kroner, til 42.500.

– Jeg synes ikke noe om det Putin driver med, og synes dette var en grei måte å kunne bidra på, sier Sæther til Dagsavisen.

Bilen, en 2004 modell, har 280.000 kilometer under panseret, og modellen er kjent for sine mange liv.

– Jeg håper bilen overlever, for jeg er glad i bilen, sier selgeren.

Trønderen har brukt bilen siden 2010, og stort sett til friluftsliv.

– Jeg sa at det var noen bulker og riper i den da han tok kontakt for å kjøpe den, men jeg tror ikke det betyr så mye, sier han med et smil.

Odd Ivar Seth kjøpte denne bilen for egne penger, og kjørte den ned til Lviv i Ukraina. Det inspirerte Venstre-politiker Tore Wilken Nitter Walaker til å gjøre det samme. (Tom Vestreng)

Med en kraftig rabatt fikk Walaker bilen billig.

– Sæther er den største bidragsyteren her, sier Nitter Walaker.

Torsdag legger bilen ut på første etappe, fra Trondheim til Oslo.

– Også her har frivillige stilt opp, og vil kjøre bilen til Oslo, sier han.

En pickup eller SUV vil bli brukt til å frakte utstyr til fronten. Og de kan ikke forvente å ha en lang levetid.

– De kan frakte drikkevann, mat og nødvendige saker inn til de som lever i landsbyer i områder like ved fronten, og nylig frigjorte områder. Ut igjen fra fronten kan de ta med seg sårede personer som må evakueres, sier han.

Bilen vil bli donert til en lokal gruppe som jobber nær fronten med dette arbeidet. I samarbeid med organisasjonen «Fritt Ukraina» vil en mottaker bli plukket ut. Fritt Ukraina har så langt donert 37 biler av litt ulik type til Ukraina, og Dagsavisen var selv med da fem biler lastet med utstyr ukrainerne trenger ved fronten, ble kjørt ned til Lviv i midten av juni.

Tore Wilken Nitter Walaker. (Privat)

– Jeg har vært i kontakt med Fritt Ukraina, som Seth kjørte ned sammen med. Men de ville at jeg skulle samle inn penger, så skulle de stå for innkjøp av bil og ordne med transport ned. Men jeg ville gjøre jobben selv, sier Tore Wilken Nitter Walaker.

Pickupen vil bli oppkalt etter en av døtrene til fyrste Jaroslav den vise av Kyiv, Jelisaveta, som var gift med Harald Hardråde. De regjerte Norge i over 20 år og fikk to døtre sammen. Harald Hardråde døde i 1066. Jelisaveta døde året etter.

I neste uke vil Tore sette seg bak rattet på «Jelisaveta» og sammen med en kamerat, som han skal møte i Tyskland, kjøre ned til Kyiv eller en annen ukrainsk by.

Første tur

– Bilen kommer som sagt til Oslo torsdag, hvor den vil stå noe dager før vi legger i vei. Jeg jobber nå med å få det papirmessige på plass, og holder også på å jobbe mot ferjeselskapene for å få ordnet gratis transport til Tyskland. Håpet er at Color Line mellom Oslo og Kiel lar meg reise med dem, sier han.

– Med mine overtalelses-egenskaper skal jeg få til det, sier han med et smil.

– Jeg håper også at vi kan fylle opp lasteplanet med nødvendig utstyr som trengs ved fronten. Dette er arbeid jeg holder på med i samarbeid med Norsk-Ukrainsk Forening, sier han.

Tore Wilken Nitter Walaker har aldri før vært i Ukraina, men føler ikke frykt for at noe skal skje.

– Jeg har lenge hatt lyst til å reise til Ukraina, men har følt at det ikke var noe lurt å dra bare som besøkende. Da er det bedre å komme dit med noe i bagasjen, sier han.

Tore Wilken Nitter Walaker ved en tidligere demonstrasjon utenfor den russiske ambassaden. (Privat)

– Det er mange millioner mennesker som bor og lever i Ukraina. Når de klarer seg i en hverdag preget av krig, skal jeg også greie det, sier han.

Målet var å samle inn 50.000 kroner, og det endte på over 60.000.

Allerede nå er han i gang med å samle inn penger til neste bil og neste tur.

– Det overskytende vil gå med til neste prosjekt. Og forhåpentligvis flere etter det, sier han.

