Sønnen til USAs president Joe Biden er tiltalt for skatte- og våpenlovbrudd. I juni ble det kjent at Hunter Biden hadde inngått en tilståelsesavtale med påtalemyndigheten.

Under et rettsmøte onsdag reagerte dommeren i saken, Maryellen Noreika, på en del av avtalen som angår et tiltalepunkt om våpenlovbrudd. Hun anbefalte at partene drøfter dette punktet ytterligere.