IMF: De økonomiske utsiktene ser litt lysere ut

Selv om IMF mener at utsiktene ser noe bedre ut enn for tre måneder siden, så er problemene i verdensøkonomien ikke over, ifølge rapporten World Economic Outlook, som ble offentliggjort tirsdag.

Veksten i år er ventet å bli på 3 prosent, for så å bli værende på samme nivå i 2024. Det er litt bedre en anslaget fra april, som lød på 2,8 prosent. Samtidig er det svakere enn veksten i fjor og forfjor, som endte på 3,5 prosent i 2022 og 6,3 prosent året før.

Inflasjonen avtar

IMF mener også at det ligger an til en litt lavere prisvekst på verdensbasis enn tidligere. Den er ventet å bli på 6,8 prosent i år – 0,2 prosentpoeng lavere enn anslaget i april. I fjor endte inflasjon på 8,7 prosent.

IMF regner fortsatt med at mye av veksten vil komme fra framvoksende økonomier, som Kina og India. Mens det er ventet en vekst på 5,2 prosent i Kina i år, vil veksten i land som USA, Tyskland og Japan gå betydelig langsommere.

USA kan unngå resesjon

USA kommer ifølge IMF så vidt til å unngå resesjon, ifølge fondets sjeføkonom, Pierre-Olivier Gourinchas. Veksten ligger an til å bli på 1,8 prosent i år, mens den neste år er ventet å falle med 0,1 prosent. En vanlig definisjon på resesjon er når BNP krymper to kvartaler på rad.

I Tyskland står det dårligere til. I år er økonomien ventet å krympe med 0,3 prosent, noe som er mer pessimistisk enn for tre måneder siden. I april spådde IMF en nedgang på 0,1 prosent.

Utsiktene for Russland er samtidig oppjustert. IMF forventer en vekst på 1,5 prosent i år, en oppjustering på hele 0,8 prosentpoeng siden april.

