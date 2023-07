Del fra Estonia hentet opp – granskerne tror de finner svaret

Opprinnelig skulle skipsdelen hentes opp rundt lunsjtider mandag, men arbeidet ble utsatt fordi den måtte graves ytterligere fram for ikke å bli ødelagt.

Ved 2-tiden natt til tirsdag var imidlertid baugrampen berget, melder nyhetsbyrået TT. Den skal nå fraktes til Estland for undersøkelser.

Det var svikt i låsene på baugporten – som satt foran rampen – som ble pekt på som direkte årsak til forliset i 28. september 1994.

Det er tredje sommer på rad at havarikommisjonene i Sverige, Finland og Estland undersøker vraket. Det norske undervannsfartøyet Viking Reach bistår også. Arbeidet hadde vart døgnet rundt i fem dager da den mange tonn tunge delen ble hevet.

852 omkom

Estonia var på vei fra Tallinn i Estland til Stockholm da den kantret midtveis i Østersjøen og sank på mindre enn én time.

852 mennesker mistet livet, hvorav 501 var svensker. 137 mennesker ble reddet. Seks nordmenn var blant de omkomne.

Baugporten ble hevet få uker etter forliset, mens resten av vraket ligger på rundt 80 meters dyp.

Dokumentar ga ny gransking

I dokumentarfilmen «Estonia – funnet som endrer alt» fra 2020 ble det påvist to ukjente hull i skroget, blant annet en fire meter lang flenge under skipets vannlinje.

Filmskaperne trosset forbudet mot dykking for å filme vraket.

Etter at dokumentaren ble vist på TV, har havarikommisjonene i Sverige, Finland og Estland innledet ny gransking.

Mer enn de håpet på

Ifølge TT har granskerne nå med seg til land det materialet de håpet å få – og enda litt til.

– Dette har gått bedre enn forventet, og vi har klart å gjøre mer enn hva vi hadde våget å håpe på, sier granskingsleder Jonas Bäckstrand i den svenske havarikommisjonen.

Blant annet har granskerne kunne fotografere lenger inn på bildekket enn hva de hadde regnet med. I tillegg har de berget et vindu og skåret ut en del av platen ved hullene som i 2020 ble oppdaget i skroget.

Gravplass

Bäckstrand betegner arbeidet på stedet som vanskelig, også fordi det er å anse som en gravplass for omkomne.

Han tror ikke det blir nødvendig med mer dykking ned til vraket, men sier det kommer litt an på resultatene som kommer fram.

Det finnes nå nok informasjon til med sikkerhet å si hvorfor Estonia sank, ifølge granskingslederen.

– Til sammen tror jeg absolutt at dette kommer til å være nok, sier han.

Fakta om Estonia-katastrofen

Passasjerferja Estonia forliste i Østersjøen natt til 28. september 1994.

* Estonia var på vei fra Tallinn i Estland til Stockholm da den kantret midtveis i Østersjøen og sank på mindre enn en time.

* 852 mennesker mistet livet, hvorav 501 var svensker. 137 mennesker ble reddet. Seks nordmenn var blant de omkomne.

* Den internasjonale havarikommisjonen kom fram til at festene og låsene til baugporten var underdimensjonert. Skipet sank da store mengder vann fosset inn på bildekket.

* Baugporten ble hevet få uker etter forliset, mens resten av vraket ligger på rundt 80 meters dyp.

* Sverige, Finland, Estland, Latvia, Danmark, Russland og Storbritannia fredet i 1995 vraket og området rundt som gravplass, og dykking ned dit er forbudt.

* Mange overlevende, pårørende og andre har krevd at det raske forløpet av ulykken må utredes grundigere.

* I dokumentarfilmen «Estonia – funnet som endrer alt» fra 2020 ble det påvist to ukjente hull i skroget, blant annet en fire meter lang flenge under skipets vannlinje. Filmskaperne trosset forbudet mot dykking for å filme vraket.

* Etter at dokumentaren ble vist på TV, har havarikommisjonene i Sverige, Finland og Estland innledet ny gransking.

* Onsdag forrige uke tok et undervannsfartøy fra det norske skipet Viking Reach seg ned til vraket for å gjøre nye undersøkelser.

* Natt til tirsdag ble baugrampen fra passasjerferja hentet opp. Vrakrestene skal undersøkes i Estland, og granskerne tror restene kan gi endelige svar på hvorfor Estonia sank.