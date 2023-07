Brannene på Rhodos truer seks landsbyer ved Lindos

Lindos ligger på østkysten av Rhodos og er et viktig arkeologisk utgravingsområde og populært turistmål.

Ved middagstider tirsdag brøt det dessuten ut en ny brann ved landsbyen Vati litt lenger sør på den greske øya. Meterhøye flammer spredte seg ifølge øyenvitner mot landsbyen Gennada ved havet, der innbyggerne allerede er evakuert.

– Vi trenger hjelp umiddelbart, hvis ikke, vil hele den sørlige delen av øya brenne ned før i morgen, sier en brannmann.

Store områder svidd av

Ni brannfly og fire helikoptre er satt inn i slukningsarbeidet på øya.

– Brannslukkingen viser seg å være svært vanskelig på grunn av skiftende vind, opplyser en talsmann for brannvesenet til gresk rikskringkasting.

Så langt har brannene ødelagt skog- og landbruksområder på til sammen 150 kvadratkilometer, ifølge foreløpige anslag. Det utgjør cirka 10 prosent av øyas utmarksområder.

Et stort antall dyr – som hjorter, skilpadder, andre ville dyr og også husdyr – har dødd i brannene, ifølge dyrevernere.

Kritikk mot regjeringen

Opposisjonen er svært kritisk til at brannene på Rhodos ennå ikke er slukket, åtte dager etter at de startet. Tirsdag forsvarte statsminister Kyriakos Mitsotakis håndteringen, og at myndighetene blant annet har prioritert å evakuere 20.000 mennesker, hvorav mange turister.

Politiet har samtidig innledet etterforskninger av årsaken til brannene, som også herjer på øyene Korfu og Evvia, samt på Peloponnes. Etterforskerne forsøker blant annet å finne ut om myndighetenes innsats var god nok da brannene var mindre.

Greske meteorologer opplyser at temperaturen kan komme opp i 46 grader eller mer på onsdag. Torsdag er det ventet at den vil synke til om lag 35 grader, melder TV-kanalen Skai.