Amerikansk soldat bykset over til et Nord-Korea mer isolert enn noen gang

Under pandemien stanset nordkoreanske myndigheter all internasjonal reisevirksomhet og det meste av handelen med utlandet. Det ble oppført en lang grensemur, og det ble skutt mot tilfeller av uautorisert grensepassering tidlig under utbruddet.

Handelen har sakte tatt seg opp, og bruken av masker har avtatt. Men eksperter på de politiske forholdene på Koreahalvøya sier at regimet i Pyongyang er i høy beredskap når det gjelder grensepasseringer, autoriserte eller ikke.

King var i sivil da han spurtet over grensen sist tirsdag som deltaker på en sivil guidet tur i den demilitariserte sonen som skiller de to landene. På amerikansk side er det ennå ingen som med sikkerhet kan si hvor han oppholder seg. Nord-Korea har ikke nevnt hendelsen med ett ord.

Uforklarlig

Kings motiver er stadig et mysterium. Amerikanske tjenestepersoner sier at han var underlagt disiplinære tiltak og skulle sendes hjem. King hadde da tilbrakt to måneder i sørkoreansk fengsel etter overgrepsanklager. Det synes ikke å være noen tvil om at han med hensikt og vilje tok seg inn i Nord-Korea

– Nordkoreanerne ønsker ingen form for samkvem med omverdenen. Selv om han skulle ønske å returnere til USA, kan det ta år. Jeg antar at denne soldaten vil bli holdt i Nord-Korea minst inntil koronarestriksjonene er opphevet, og det kan ennå ta et par-tre år, sier Andrei Lankov ved Korea Risk Group i Seoul.

Han legger til at de eneste som har blitt sluppet inn i landet de siste tre årene, er den kinesiske ambassadøren og noen andre diplomater. Det skjedde i mars.

Kontakt

Oberst Isaac Taylor er talsmann for den amerikanskledede FN-styrken som overvåker den demilitariserte sonen på sørkoreansk side. Han sier at det har vært kontakt med nord gjennom etablerte kanaler.

– Vi har vært i kontakt med dem, og vi vet at de har mottatt våre beskjeder, sier Taylor. Han vil ikke si noe om et eventuelt svar. På amerikansk side i Washington blir det påpekt at Nord-Korea har en rekke kanaler til disposisjon hvis de har noe å meddele, inkludert FN.

Koronatiltak skal ikke være noe hinder for at Nord-Korea skal gi en respons. Men i Sør-Korea er oppfatning at nord ikke helt vet hvordan de skal tolke grensekryssingen og følgelig ikke vet hvordan de skal kommentere saken overfor omverdenen.

Det såkalte felles sikkerhetsområdet (Joint Security Area) ved grensen, der King bykset over og ble borte, er det stedet der forhandlinger og kontakt på embetsmannsnivå blir holdt mellom nord og sør. Området samlet støv og ugress under årene med pandemi og så å si null kontakt. Nordkoreanske vakter holder seg innendørs i de enkle bygningene.

Det var her tidligere president Donald Trump møtte den nordkoreanske leder Kim Jong-un 1. juli 2019. Først skrittet Trump over til nord, så gikk de sammen over til sør.

Frykt for covid

Frykt i nord for koronasmitte kan gjøre det vanskelig for amerikanerne å få til møter i sikkerhetsområdet for å drøfte betingelsene for løslatelse. Under tidligere hendelser har nordkoreanerne krevd å få snakke med amerikanere på general-nivå.

Også tidligere amerikanske presidenter, guvernører og andre framtredende personer har vært sluppet inn i Nord-Korea for å drøfte betingelsene for løslatelse av amerikanske statsborgere. Men med dagens nedstengning og koronarestriksjoner er det lite sannsynlig at det blir slike møter i overskuelig framtid.

Mye av den demilitariserte sonen, som strekker seg over fire kilometer, er villmark. Her er det lagt ut miner og strukket piggtråd. Det er bygd stridsvognfeller, og kampklare enheter er stasjonert på begge sider. Området er underlagt felles overvåking av FN-kommandoen og Nord-Korea.

Turister

Med ved den tidligere landsbyen Panmunjom, inne i sonen, ligger sikkerhetsområdet som er åpent for masseturisme og kanskje verdens mest spesielle omgivelser. Det var her King var på omvisning da han skrittet over til nord og forsvant mellom bygningene.

Det er tidvis rene karnevalsstemning på sørsiden av grensemarkeringen, med suvenirbutikker, fastfood og andre tilbud til turistene. En fornøyelsespark ligger ikke langt fra landsbyen. I tiden før pandemien var det 100.000 turister i dette området årlig. Det ble gjenåpnet for masseturisme i 2022.

Men området ved Panmunjom minner også om den kalde krigen og den slumrende fiendtligheten mellom nord og sør. Turistområdet er en kort kjøretur fra Seoul, hovedstaden som lett kan nås med artilleri fra nordkoreansk side av grensen. Der ligger også anslagsvis 70 prosent av Nord-Koreas styrker på 1,2 millioner soldater.

Det hender det er verbal kontakt mellom amerikanske og nordkoreanske soldater ved demarkasjonslinjen, men det meste foregår i høvelige former.

Det er anslått at rundt 30.000 nordkoreanere har hoppet av siden Koreakrigen på 1950-tallet, de langt fleste ved å krysse den porøse grensen mellom Nord-Korea og Kina.