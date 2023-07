Folk flykter fra skogbranner på flere greske øyer

Evakueringen på Korfu skjedde natt til mandag ved hjelp av seks fartøyer fra den greske kystvakten samt ni private fartøyer.

Hellas' nødkommunikasjonstjeneste opplyser at de har sendt ut ordrer om å forlate flere områder på øya på grunn av skogbrannene.

Også på Hellas' nest største øy Evvia blir folk evakuert på grunn av en skogbrann. Innbyggere i fire landsbyer har fått beskjed om å reise til byen Karystos.

Over 40 grader

På Korfu ble innbyggere og turister bedt om å forlate områdene Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia og Sinies søndag kveld.

Så langt er det ikke meldt om at hoteller og hus er tatt av flammene. Mandag opplyser myndighetene på øya til BBC at de fleste brannene er under kontroll.

Temperaturene ligger over 40 grader en rekke steder i Hellas, og greske brannfolk kjemper til sammen mot 82 skog- og buskbranner. 64 nye branner brøt ut søndag.

Den mest alvorlige er på ferieøya Rhodos, hvor titusener av mennesker ble evakuert i løpet av helgen.

– Var panikk

– Det var panikk. Myndigheten ble overbelastet, sier Stelios Kotiadis, som jobber i turistnæringen på Rhodos.

– Mange i bare badetøy måtte legg igjen alt på hotellet, forteller den britiske turisten Kevin Evans til nyhetsbyrået PA.

Andre turister forteller at de måtte gå mange kilometer i sterk varme for å komme seg i sikkerhet. Langs veien på øya var det svartbrente trær, utbrente biler og døde dyr.

Skogbranner er vanlige i Hellas om sommeren. Men klimaendringene har ført til kraftigere hetebølger, noe som har bidratt til å øke brannfaren.

[ Moxnes går av som Rødt-leder Tar over for Moxnes: – Jeg er ikke bekymret for rødts valgkamp ]