Oppslutningen om Kishida stuper i Japan

Bare 28 prosent av de spurte mener nå at regjeringen gjør en god jobb, ned fra 45 prosent for to måneder siden, viser målinger utført for avisen Mainichi Shimbun.

Kishida overtok som statsminister i oktober 2021. Avsløringer rundt regjeringspartiet LDPs koblinger til det nyreligiøse kirkesamfunnet Den forente familie sist høst, bidro til et fall i oppslutningen.

Etter at han besøkte Ukraina i mars og to måneder senere var vert for G7-landenes ledere i Hiroshima klatret Kishida på nytt på meningsmålingene, men siden har oppslutningen stupt.

65 prosent av de spurte er nå misfornøyde med regjeringens innsats, og det spekuleres i om Kishida vil skrive ut nyvalg, noe han utelukket i forrige måned.

[ – Vil bekrefte en pågående gradvis normalisering av ytre høyre ]

[ – Jeg tror vi har gått over en linje inn i det umenneskelige ]