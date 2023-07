Første valgresultater klare i Spania – de konservative er storfornøyde

Det ligger an til å bli et tett løp mens stemmetellingen pågår rundt om i landet. Litt etter at de siste valglokalene stengte klokka 21 norsk tid, kom de første resultatene. De gir ingen klar indikasjon på om det blir regjeringsskifte i landet.

Etter at drøyt 20 prosent av stemmene er talt, viser resultatet at det regjerende sosialistpartiet (PSOE) er største parti med 32,7 prosents oppslutning. Deretter følger Konservative Partido Popular (PP), som har ledet på målingene, med 29,8 prosent.

De første opptelte stemmene kommer hovedsakelig fra mindre byer, og mye kan skje mens de resterende nær 80 prosentene telles opp. Men de konservative har allerede slått fast at de er storfornøyde.

– Dette er en fantastisk valgdag. Vi er i ferd med å hente tilbake posisjonen som landets største parti, sier PPs generalsekretær Cuca Gamarra på spansk TV, ifølge BBC.

Valgdagsmålinger viser imidlertid at landet vil ta et steg til høyre og at det ytterliggående høyrepartiet Vox kan få en plass i regjering sammen med konservative PP.

