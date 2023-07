Verdens hav er rekordvarme: «Som å komme inn i en badestamp»

Ferieglade nordmenn som vil kjøle seg ned ved den spanske kysten vil få en varm overraskelse. Flere steder bikket gradestokken 30 grader i vannet i går.

Malvarossa-stranden i Valencia hadde i går høyere temperatur i vannet enn det var i luften. I Barcelona var det 27,3 grader i havna, og varmere nærmere land. Ved kysten i byen Tarragona sier meteorologer at en dupp i vannet vil være som å komme inn i en badestamp. Det skriver det spanske nyhetsbyrået La Vanguardia.

Temperaturene langs kysten i Spania er høyere en man noensinne har målt i midten av juli. Denne måneden har vannet i de spanske kystområdene nådd et gjennomsnitt på 24,6 grader, som er 2,2 grader varmere enn det som er normalt for årstiden. Det opplyser det statlige meteorologiske byrået i Spania (Aemet) om til La Vanguardia.

Vanntemperaturene langs kysten i Spania vil sannsynligvis stige de neste ukene. (Lise Åserud/NTB)

Vil bli varmere

Sommeren er langt fra over, og prognosen er at oppvarmingen av kystvannet vil fortsette i ukene som kommer.

– Toppen av temperaturene i vannet langs kysten nås nok i slutten av august, så prognosen er at vi har nok en måned foran oss hvor temperaturene bare vil stige, sier José Luis Camacho, talsmann fra det statlige meteorologiske byrået i Spania.

Varmere hav gir mer energi til stormer, og kan lede til mer ekstremvær i tiden framover. I tillegg truer det klodens sjøis og isbreer, og kan føre til en økning i havnivået da saltvann utvider seg når det varmes opp, ifølge The Guardian.

Vannet tar opp drivhusgasser

Mer enn 90 prosent av den ekstra varmen forårsaket av drivhusgasser i atmosfæren blir tatt opp i havet, det er dette som fører til rekordvarmen, skriver The Guardian. Siden man begynte med satellittovervåking av verdens hav har temperaturen aldri vært høyere enn den er nå.

Basert på foreløpig data fra The National Oceanic and Atmospheric Adminstration (Noaa) ser klimaforskere at snittemperaturen på havets overflate har vært 21,1 grader siden starten av april. Dette slår forrige rekord på 21 grader i 2016.

– Om den nåværende trenden fortsetter ser det ut til at gjennomsnittstemperaturen er på vei til å knuse tidligere rekorder, sier klimaforsker og professor, Matthew England ved University of New South Wales, til The Guardian.

Kan få alvorlige konsekvenser for livet i havet

En hetebølge i havet kan få alvorlige konsekvenser for maritimt dyreliv, og verdens korallrev. Det kan også føre til en vekst i alger, som igjen medfører en nedgang i artene mennesker spiser. Dermed kan varmen endre havets næringsnett radikalt.

PHILIPPINES-MARINE-ENVIRONMENT-TOURISM Økende havtemperaturer kan få alvorlige konsekvenser for livet i havet. (ROMEO GACAD/AFP)

– Vi befinner oss åpenbart i et klima som blir varmere veldig raskt, så vi kommer til å se nye rekorder hele tiden.

Det sier professor og klimaforsker Dietmar Dommenget, ved Monash University til The Guardian. Han mener det rekordvarme havet kan bety at vi også vil få nye rekorder i temperaturene på land senere i år.

Fakta om klimaendringene

* Gjennomsnittstemperaturen på jorda stiger og er allerede 1,2 grader høyere enn på slutten av 1800-tallet.

* Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, fastslo FNs klimapanel (IPCC) i 2021.

* Menneskehetens påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO₂, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

* Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder.

* Den globale oppvarmingen fører til mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre og hyppigere tørkeperioder og flomkatastrofer mange steder i verden.

* I tillegg smelter isbreer, og havet stiger. En rekke land risikerer økende migrasjon og problemer i landbruket. Mange dyre- og plantearter kan på sikt bli utryddet.

(Kilder: IPCC, Nasa, NOAA, Copernicus, NTB)

