Mener kunstig intelligens vil føre til flere spilljobber

Kunstig intelligens (KI) har utviklet seg i en rasende fart de siste årene. Nå frykter flere og flere at de blir utkonkurrert av den nye teknologien på jobbmarkedet.

Ifølge nyhetsbyrået CBS News bidro KI til at nærmere 4000 jobber forsvant i mai i år alene.

I en rapport fra mars i år forutså investeringsbanken Goldman Sachs at KI på sikt kan erstatte 300 millioner fulltidsjobber globalt.

Gadget Show Sony En deltaker prøver ut PlayStations VR 2 headset under en konferanse i Las Vegas i januar. (John Locher/AP)

I spillindustrien merkes også utviklingen av KI, til tross for at den har vært til stede i industrien i flere tiår. Allerede på 80-tallet brukte det folkekjære spillet Pacman KI.

– Det var en mye enklere versjon av teknologien enn den vi ser i dag, men grunnprinsippene er det samme.

Det sier ekspert på bruken av KI i spill, Tommy Thompson, til BBC.

Ved hjelp av ny teknologi kan spillutviklere nå skape flere hundre sider med manus, gi stemmer til bakgrunnskarakterer, og tegne tusenvis av kunstverk til spill på en brøkdel av tiden man hadde brukt uten hjelp av KI.

Bransjeforeninger mener det skaper jobber

Til tross for at utviklere er urolige for at selskaper vil benytte seg av billigere arbeidskraft ved hjelp av KI, mener flere bransjeforeninger at dette ikke vil være tilfellet.

– Det vil redusere kostnadene for utvikling, som igjen betyr at det vil komme flere spillstudioer. Det vil bety flere jobber, sier Richard Wilson, eier og grunnlegger av TIGA, bransjeforeningen som representer enkelte spillutviklere i Europa og Storbritannia, til BBC.

Folk stod i kø verden over når spillgiganten Nintendo slapp siste utgave i Zelda-serien i mai i år. Her står ihugga fans i kø i Japan. Flere og flere spillprodusenter bruker kunstig intelligens i produksjonen av spillene sine. (RICHARD A. BROOKS/AFP)

UKIE, enda annen bransjeforening som representerer spillselskaper i Storbritannia, erkjenner bekymringene mange har. De sier likevel til BBC at de tror KI er en spennende mulighet for spillindustrien framover.

En underbetalt og krevende industri

Spillindustrien omtales av blant annet av den amerikanske teknologinyhetssiden The Verge som notorisk underbetalt og vanskelig å komme inn i. Flere frykter at det vil bli vanskeligere for manusforfattere og spillutviklere i bransjen nå som KI brukes mer og mer.

I en artikkel fra april i år skrev det internasjonale teknologimagasinet Rest of World om hvordan antallet illustrasjonsjobber i kinesisk spillindustri har gått ned med rundt 70 % det siste året. Dette skjedde etter nylig utvikling i mulighetene for KI-generasjon av bilder.

Gaming Industry Conference GDC Held In San Fransisco Flere spillutviklere frykter at KI kan ta over jobbene deres. Her tester deltakere på en spillkonferanse i 2019 en ny spillplattform. (JUSTIN SULLIVAN/AFP)

Unity Software, selskapet bak en av de mest brukte spillutviklingsverktøyene, lanserte sin nye KI-teknologi i slutten av juni. De mener at teknologien vil gjøre arbeidshverdagen til de 1,8 millioner utviklerne som benytter seg av deres programvare lettere, ifølge The Financial Times.

Frykter konflikter rundt opphavsrett

Thompson tror KI kan bringe med seg mye bra, men oppfordrer også industrien til å benytte seg av teknologien med varsomhet.

– Hvem eier rettighetene til KI-genererte spill? Det er flere pågående søksmål rundt bilder generert av KI, sier Thompson til BBC.

Han tror ukritisk bruk av eksisterende KI-programvare kan føre til flere problemer for spillselskaper rundt opphavsrett, og hvorvidt selskapene kan si at de eier rettighetene til spill de i stor grad har utviklet ved hjelp av KI.

Fakta om kunstig intelligens (KI)

* Generativ kunstig intelligens (KI) er en type kunstig intelligens som skaper et vidt spekter av data som tekst, dataprogrammer, bilder, 3D-modeller, video eller lyd.

* Teknologien som brukes, kalles maskinlæring, dyp læring og nevrale nett som benytter informasjon som blir matet inn til å generere nye data på egen hånd.

* Generativ kunstig intelligens kan brukes til å automatisere en rekke tjenester. Som snakkeroboter i nettbutikker og banker, svare på e-post eller skrive programvare. Maskinlæring kan også brukes til å trene opp andre databaserte assistenter.

* Selv om ideen om kunstig intelligens har eksistert i flere hundre år, og som begrep siden 1956, var det først i 2012 at man første gang fikk brukt teknologien på bildebehandling. Det krever kraftige datamaskiner og store datamengder for å generere nye data.

* At datamaskiner kan ha kunstig intelligens betyr ikke at de også har kunstig bevissthet.

* Det er en flora av KI-tjenester i dag. Blant de mest kjente er: OpenAI ChatGPT som svarer på spørsmål, lager tekst og kan generere datakode. Bildegeneratorer som Midjourney, Stable Diffusion og Dall-E er også kjent.

(Kilder: Store Norske Leksikon, generativeai.net, tek.no)

